Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Фернандо Алонсо ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о лучшем гонщике в истории Формулы-1.

Алонсо ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Никто не знает ответа на этот вопрос. Каждый сезон мы продолжаем менять мнение. Раньше мы много лет думали, что Михаэль Шумахер непобедим и, возможно, достиг уровня, которого не было ни у кого в истории Формулы-1. Но на протяжении всей истории этого вида спорта мы видели, как доминировали разные пилоты, и их невозможно сравнивать.

Что я точно знаю, так это то, что я сам всегда стараюсь выкладываться по максимуму. У меня никогда не бывает заниженной мотивации. Неважно, борюсь ли я за пятое или 15-е место. Для меня это всё равно что бороться за победу, потому что я должен быть уверен, что выкладываюсь на сто процентов на каждом круге каждой гонки», — приводит слова Алонсо Crash.net.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Фернандо Алонсо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители