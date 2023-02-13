Алонсо ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1

Что я точно знаю, так это то, что я сам всегда стараюсь выкладываться по максимуму. У меня никогда не бывает заниженной мотивации. Неважно, борюсь ли я за пятое или 15-е место. Для меня это всё равно что бороться за победу, потому что я должен быть уверен, что выкладываюсь на сто процентов на каждом круге каждой гонки», — приводит слова Алонсо Crash.net.