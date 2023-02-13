Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
34 минуты назад

ФИА ввела новое правило для для гонщиков из России и Беларуси об участии в соревнованиях

Чемпионат.comиещё 1

Международная автомобильная федерация обновила требования по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Соответствующий документ появился на официальном сайте организации.

FIA ввела новое правило для россиян с двойным гражданством
Фото: FIA.COMFIA.COM

Напомним, пилоты из России и Беларуси для участия в соревнованиях должны подписывать специальный документ ФИА, в котором они «принимают к сведению», что организация выступает против действий Российской Федерации на Украине.

Теперь в нормативном документе ФИА появилась поправка для российских и белорусских гонщиков с двойным гражданством – говорится лишь, что в сезоне 2023 года они будут должны соблюдать принципы организации. При этом пункт с необходимостью подписывать документ относительно действий России на Украине (как в случае с гонщиками из России и Беларуси без двойного гражданства) исчез.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители