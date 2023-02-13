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1 час назад

FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков

Lenta.ru

Международная федерация автоспорта (FIA) смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков. Об этом сообщается на сайте организации.

FIA смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Россиянам и белорусам, имеющим двойное гражданство, теперь не нужно подписывать декларацию о политическом нейтралитете и дистанцировании от спецоперации на Украине. Для спортсменов с одним гражданством это правило по-прежнему действует.

Ранее российская команда «КамАЗ-мастер» пропустила ралли «Дакар» из-за требования FIA подписать анкеты, осуждающие проведение спецоперации. В команде отметили, что содержание документа носит политический характер и нарушает принципы равных условий для спортсменов.

FIA, в отличие от большинства спортивных федераций, не стала полностью отстранять россиян от соревнований под своей эгидой. Отечественные спортсмены продолжают выступления на турнирах под нейтральным флагом.

Автоспорт,
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