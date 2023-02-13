Международная федерация автоспорта (FIA) смягчила условия допуска на турниры для части российских гонщиков. Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянам и белорусам, имеющим двойное гражданство, теперь не нужно подписывать декларацию о политическом нейтралитете и дистанцировании от спецоперации на Украине. Для спортсменов с одним гражданством это правило по-прежнему действует.

Ранее российская команда «КамАЗ-мастер» пропустила ралли «Дакар» из-за требования FIA подписать анкеты, осуждающие проведение спецоперации. В команде отметили, что содержание документа носит политический характер и нарушает принципы равных условий для спортсменов.