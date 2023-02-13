Фернандо Алонсо дал оценку новому болиду «Астон Мартин»

«Я всегда говорил, что вижу яркие амбиции «Астон Мартин». Вот мы презентуем машину на новой базе: думаю, теперь каждый может увидеть масштаб наших амбиций и нацеленность в сердце организации.



Но машина также важна – и AMR23 выглядит невероятно тщательно скомпонованной и высокоэффективной. Я был приятно удивлён, когда первый раз попробовал в деле прошлогоднюю машину. Думаю, мы можем вместе раскрыть немалую скорость. Не могу дождаться начала», – заявил испанский гонщик во время презентации «Астон Мартин».