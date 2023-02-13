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56 минут назад

Фернандо Алонсо дал оценку новому болиду «Астон Мартин»

Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о новом болиде британского коллектива и амбициях команды.

Фернандо Алонсо дал оценку новому болиду «Астон Мартин»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я всегда говорил, что вижу яркие амбиции «Астон Мартин». Вот мы презентуем машину на новой базе: думаю, теперь каждый может увидеть масштаб наших амбиций и нацеленность в сердце организации.

Но машина также важна – и AMR23 выглядит невероятно тщательно скомпонованной и высокоэффективной. Я был приятно удивлён, когда первый раз попробовал в деле прошлогоднюю машину. Думаю, мы можем вместе раскрыть немалую скорость. Не могу дождаться начала», – заявил испанский гонщик во время презентации «Астон Мартин».

Ранее британская команда опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – AMR23.

Автоспорт,Фернандо Алонсо,
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