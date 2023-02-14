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1 час назад

Формула-1 готова отменить гонки из-за проблем с правами человека

Чемпионат.comиещё 1

По словам генерального директора Стефано Доменикали, Формула-1 готова отменить один этап чемпионата мира в стране, где прогресс в области прав человека «не идёт в правильном направлении».

Формула-1 готова отменить этап из-за проблем с правами человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Формулу-1 действительно волнует этот вопрос. Мы готовы предпринять прямые действия в ответ на проблемы с правами человека. В наших контрактах также есть очень чёткие статьи о том, что если мы увидим, что что-то идет не в правильном направлении, мы сразу же имеем право прекратить наши отношения. Есть независимые аудиторы, которые следят за этим.

Я верю, что мы гораздо сильнее, если мы идём в те места, где люди проявляют реальную волю к переменам, и свет Формулы-1 помогает ускорить этот процесс», — приводит слова Доменикали RaceFans.

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