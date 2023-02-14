Формула-1 готова отменить этап из-за проблем с правами человека

«Формулу-1 действительно волнует этот вопрос. Мы готовы предпринять прямые действия в ответ на проблемы с правами человека. В наших контрактах также есть очень чёткие статьи о том, что если мы увидим, что что-то идет не в правильном направлении, мы сразу же имеем право прекратить наши отношения. Есть независимые аудиторы, которые следят за этим.