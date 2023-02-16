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1 час назад

Хорнер не исключил, что «Ред Булл» превысил лимит бюджета в 2022 году

Чемпионат.comиещё 1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что австрийская команда могла снова нарушить финансовый регламент в минувшем сезоне Формулы-1.

Хорнер не исключил, что «Ред Булл» превысил лимит бюджета в 2022 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не превысили ли мы лимит бюджета снова? В этом никогда нельзя быть уверенными на все 100%, особенно с учётом всех аспектов, из-за которых это произошло в 2021 году. Не забывайте, это был первый год с новым набором сложных правил. В 2022 году объём наших разработок и ущерба от аварий был значительно меньше. Но пока нет подтверждения, что мы уложились в бюджет, нельзя быть уверенными на 100%. Но я удивлюсь, если мы не остались в пределах лимита», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

В 2021 году «Ред Булл» превысил лимит бюджета на сумму около $ 2 млн, что привело к штрафу в размере $ 7 млн. Кроме того, команде на 10% сократили время на испытания в аэротрубе.

Автоспорт,Формула-1,Кристиан Хорнер,
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