«Феррари» ответила на подозрения в нарушении регламента Формулы-1

Команда «Феррари» в Формуле-1 отреагировала на подозрения в нарушении технического регламента.

Фото: Официальный сайт «Феррари» Официальный сайт «Феррари»

На презентации во вторник итальянский коллектив представил машину для сезона-2023. Одной из наиболее интересных новинок стали так называемые «вихрегенераторы» на переднем антикрыле. В конце прошлого года ФИА запретила такую идею после испытаний «Мерседеса» на тренировках перед Гран-при США.

Как гласит регламент, любые элементы на переднем крыле должны способствовать распространению или отводу воздушного потока, но никак не усилению. В команде из Маранелло считают, что они не нарушают правила.