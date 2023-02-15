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1 час назад

«Феррари» ответила на подозрения в нарушении регламента Формулы-1

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Команда «Феррари» в Формуле-1 отреагировала на подозрения в нарушении технического регламента.

«Феррари» ответила на подозрения в нарушении регламента Формулы-1
Фото: Официальный сайт «Феррари»Официальный сайт «Феррари»

На презентации во вторник итальянский коллектив представил машину для сезона-2023. Одной из наиболее интересных новинок стали так называемые «вихрегенераторы» на переднем антикрыле. В конце прошлого года ФИА запретила такую идею после испытаний «Мерседеса» на тренировках перед Гран-при США.

Как гласит регламент, любые элементы на переднем крыле должны способствовать распространению или отводу воздушного потока, но никак не усилению. В команде из Маранелло считают, что они не нарушают правила.

«Мы уверены в легальности нашего технического решения», — сказал представитель «Феррари» итальянскому изданию formu1a.uno.

Автоспорт,Ferrari,
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