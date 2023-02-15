Пилоты «Мерседеса» оценили новый болид команды

Хэмилтон: «Захватывающе видеть эволюцию нашей машины, то, как она изменилась. Мы перепроектировали, оптимизировали и добавили инновации в так много узлов машины — это впечатляет! И я люблю новую ливрею! Её посыл — мы настроены серьёзно».