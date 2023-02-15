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1 час назад

Тото Вольф объяснил решение «Мерседеса» вернуться к чёрной ливрее

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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение команды вернуться в чёрной ливрее.

Тото Вольф объяснил решение «Мерседеса» вернуться к чёрной ливрее
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В прошлом году мы столкнулись с избыточным весом. В этом мы постарались выяснить, где можем избавиться от любого лишнего грамма. Что ж, история повторяется. В нынешнем автомобиле некоторые элементы из необработанного углерода. Часть из них окрашена в матово-чёрный цвет. Конечно, когда мы меняли ливрею в 2020 году, главным движущим фактором этого решения была поддержка идей разнообразия и равенства, которые всегда были близки нашему сердцу. С этого момента чёрный цвет стал частью нашей ДНК, поэтому мы рады вернуться к нему», — приводит слова Вольфа пресс-служба

Автоспорт,Тото Вольф,
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