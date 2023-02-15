Тото Вольф объяснил решение «Мерседеса» вернуться к чёрной ливрее

«В прошлом году мы столкнулись с избыточным весом. В этом мы постарались выяснить, где можем избавиться от любого лишнего грамма. Что ж, история повторяется. В нынешнем автомобиле некоторые элементы из необработанного углерода. Часть из них окрашена в матово-чёрный цвет. Конечно, когда мы меняли ливрею в 2020 году, главным движущим фактором этого решения была поддержка идей разнообразия и равенства, которые всегда были близки нашему сердцу. С этого момента чёрный цвет стал частью нашей ДНК, поэтому мы рады вернуться к нему», — приводит слова Вольфа пресс-служба