«Мерседес» подписал контракт со спонсором, расставшимся с «Феррари»

Команда Формулы-1 «Мерседес» подписала многолетнее соглашение с американской транснациональной компанией по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm Technologies. Об этом информирует пресс-служба немецкого гоночного коллектива.

Отмечается, что стратегическое сотрудничество позволит использовать возможности платформы Snapdragon на благо «Мерседеса» и его глобальной базы поклонников.

Напомним, ранее компания Qualcomm сотрудничала с «Феррари». В начале января этого года стало известно, что обе стороны решили прекратить кооперацию. Сообщалось, что Qualcomm не понравилось, что для дорожных автомобилей «Скудерия» выбрала другого партнёра, который к тому же является конкурентом американской компании.