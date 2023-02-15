Леклер оценил шансы Хэмилтона побороться за титул в новом сезоне Формулы-1

«Хэмилтон всегда будет присутствовать в разговорах о чемпионском титуле. Я почти уверен, что, если у него будет подходящая машина, он будет в деле. Мы не должны забывать, чего он достиг в этом спорте. И все эти его навыки никуда не делись — мы много раз могли убедиться в этом в прошлом году. Льюис будет в борьбе, как и «Ред Булл». Надеюсь, это будет отличная битва», — приводит слова Леклра Sky Sports.