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1 час назад

Леклер оценил шансы Хэмилтона побороться за титул в новом сезоне Формулы-1

Чемпионат.com

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в новом сезоне.

Леклер оценил шансы Хэмилтона побороться за титул в новом сезоне Формулы-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хэмилтон всегда будет присутствовать в разговорах о чемпионском титуле. Я почти уверен, что, если у него будет подходящая машина, он будет в деле. Мы не должны забывать, чего он достиг в этом спорте. И все эти его навыки никуда не делись — мы много раз могли убедиться в этом в прошлом году. Льюис будет в борьбе, как и «Ред Булл». Надеюсь, это будет отличная битва», — приводит слова Леклра Sky Sports.

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же. В прошлом сезоне Хэмилтон был шестым в общем зачёте пилотов.

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