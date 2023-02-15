Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик сможет помочь «Мерседесу» и «Макларену» в предстоящем сезоне.

Мик Шумахер, будучи резервным пилотом «Мерседеса», также будет запасным пилотом и в «Макларене».

«Для команд здорово иметь такого (запасного) пилота, как Мик. Который знает свое дело, который прекрасно знаком со всеми трассами. Мик фактически только-только выбрался из кокпита

Для него это тоже отличная возможность. С учетом четырех потенциальных мест и него будет больше шансов, возможно, все-таки оказаться за рулем болида в этом сезоне», – рассказал Шумахер.