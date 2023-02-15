Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»

Sports.ru

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик сможет помочь «Мерседесу» и «Макларену» в предстоящем сезоне.

Ральф Шумахер: «Для команд здорово иметь такого запасного пилота, как Мик»
Фото: Sports.ruSports.ru

Мик Шумахер, будучи резервным пилотом «Мерседеса», также будет запасным пилотом и в «Макларене».

«Для команд здорово иметь такого (запасного) пилота, как Мик. Который знает свое дело, который прекрасно знаком со всеми трассами. Мик фактически только-только выбрался из кокпита

Для него это тоже отличная возможность. С учетом четырех потенциальных мест и него будет больше шансов, возможно, все-таки оказаться за рулем болида в этом сезоне», – рассказал Шумахер.

Автоспорт,Мик Шумахер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители