Хэмилтон прокомментировал запрет ФИА на политические высказывания

«Зимой я не следил за новостями, но слышал об этом. Меня это не удивляет. Но ничего не помешает мне говорить о вещах, которыми я увлечён и о проблемах, которые существуют. Я считаю, что спорт сейчас обязан высказываться о различных вещах с целью повышения осведомлённости людей по важным темам, особенно когда мы путешествуем по всему миру. Так что ничего для меня не изменится.



Думаю, было глупо говорить о том, что я хотел бы получать дополнительные штрафные баллы за свои высказывания и прочее, но, как я уже сказал, я всё равно продолжу высказывать своё мнение. У нас всё ещё есть для этого платформа, пусть нам и предстоит решить много вещей. Но поддержка наших инициатив со стороны Стефано Доменикали была потрясающей. Думаю, все пилоты были более чем согласны со свободой слова», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.