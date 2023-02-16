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17 минут назад

Хэмилтон высказался о потенциальном восьмом чемпионстве в Формуле-1

Чемпионат.com

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своём отношении к борьбе за победу в предстоящем сезоне Формулы-1.

Хэмилтон высказался о потенциальном восьмом чемпионстве в Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас я просто пытаюсь жить моментов. Стараюсь быть счастливым, наслаждаться своей работой. Я пытаюсь развивать себя духовно, умственно и физически, чтобы быть лучшим гонщиком и всегда стараться полностью раскрыть св

Мне нравится работать с командой. Это было моей жизнью на протяжении долгого времени. Сейчас я чувствую себя достаточно подготовленным и достойным своего места. Так что я собираюсь продолжать в том же духе. Конечно, наша цель — выиграть чемпионат мира, и это будет для нас, как в первый раз. Я не думаю о том, что то восьмой титул для меня. Я думаю о чемпионате мира, как будто он у нас первый. Именно так я подхожу к этому и верю, что у меня есть правильная команда, чтобы сделать это. Я буду очень горд, если смогу победить для этой команды снова», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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