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1 час назад

Льюис Хэмилтон о подготовке к сезону-2023: «Постепенно привыкаешь к нагрузкам»

Sports.ru

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, в каком состоянии подходит к старту сезона-2023.

Льюис Хэмилтон высказался о подготовке к сезону-2023
Фото: Sports.ruSports.ru

Хэмилтон уже принял участие в тестах шин «Пирелли» на автодроме в Хересе, а также проехал несколько кругов за рулем нового болида «Мерседеса» во время обкатки на «Сильверстоуне».

«Я сел за руль болида и проехал около 160 кругов на тестах в Хересе, и ощущения были хорошими. И, как и всегда бывает после первого дня за рулем болида, потом у тебя немного побаливает шея и спина. Но потом ты привыкаешь к нагрузкам.

В любом случае, после первых дней такой нагрузки тело начинает привыкать к повышенным перегрузкам – а наша машина, надеюсь, в этом году станет еще быстрее. Да, не стоит отвлекаться от работы, нужно всегда сохранять концентрацию, но при этом не забывать получать удовольствие от работы в команде», – рассказал Хэмилтон.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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