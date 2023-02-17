Льюис Хэмилтон высказался о подготовке к сезону-2023

«Я сел за руль болида и проехал около 160 кругов на тестах в Хересе, и ощущения были хорошими. И, как и всегда бывает после первого дня за рулем болида, потом у тебя немного побаливает шея и спина. Но потом ты привыкаешь к нагрузкам.