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1 час назад

Мик Шумахер высказался о шансах стать боевым пилотом в 2024 году

Чемпионат.com

Резервный немецкий гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер поделился мыслями о шансах стать боевым пилотом в 2024 году.

Мик Шумахер высказался о шансах стать боевым пилотом в 2024 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Что ж, очевидно, нет никакой гарантии [возвращения на стартовую решётку в 2024 году], но я нахожусь в удобном положении, ведь чувствую, что могу учиться. Я могу извлечь максимум пользы в этом году, даже несмотря на то, что не буду за рулём. Но, учитывая результаты, которые я показывал в юниорских категориях, а также в Формуле-1, я уверен, что у меня ещё будут возможности», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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