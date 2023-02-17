Мик Шумахер высказался о шансах стать боевым пилотом в 2024 году

«Что ж, очевидно, нет никакой гарантии [возвращения на стартовую решётку в 2024 году], но я нахожусь в удобном положении, ведь чувствую, что могу учиться. Я могу извлечь максимум пользы в этом году, даже несмотря на то, что не буду за рулём. Но, учитывая результаты, которые я показывал в юниорских категориях, а также в Формуле-1, я уверен, что у меня ещё будут возможности», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.