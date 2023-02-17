Больного раком российского мотогонщика призвали выгнать из Польши

«Гражданин России — это гражданин России. Пусть русские несут коллективную ответственность. Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский, и я отношусь ко всем им одинаково. Он должен вернуться в Россию и попросить там помощи и поддержки. Возможно, Путин ему поможет», — сказал польский гонщик.