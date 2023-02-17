Больного раком российского мотогонщика призвали выгнать из Польши

Польский мотогонщик Ян Кржистиняк потребовал выгнать из Польши больного раком российского спидвеиста Андрея Кудряшова, сообщает Sport.pl.
В январе 31-летний Кудряшов был вынужден завершить спортивную карьеру из-за рака кожи. Он не мог позволить себе лечение, потому что потратил все сбережения на подготовку к сезону, поэтому представители мирового спидвея стали собирать финансовые средства для российского спортсмена. Кржистиняк заявил, что Кудряшов должен вернуться в Россию и там просить помощи.
«Гражданин России — это гражданин России. Пусть русские несут коллективную ответственность. Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский, и я отношусь ко всем им одинаково. Он должен вернуться в Россию и попросить там помощи и поддержки. Возможно, Путин ему поможет», — сказал польский гонщик.
Кудряшов — один из четырех гонщиков российского происхождения, которым разрешили принимать участие в чемпионате Польши — 2023. Он является гражданином Польши и живет в стране почти 15 лет, имея право на бесплатное медицинское обслуживание.
Ранее израильский футбольный агент Григорий Крицер заявил, что команды чемпионата Израили не смогли бы удовлетворить финансовые потребности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.