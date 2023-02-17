Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
35 минут назад

Больного раком российского мотогонщика призвали выгнать из Польши

Газета.Ruиещё 1

Польский мотогонщик Ян Кржистиняк потребовал выгнать из Польши больного раком российского спидвеиста Андрея Кудряшова, сообщает Sport.pl.

Больного раком российского мотогонщика призвали выгнать из Польши
Фото: Спидвей-клуб ТурбинаСпидвей-клуб Турбина

В январе 31-летний Кудряшов был вынужден завершить спортивную карьеру из-за рака кожи. Он не мог позволить себе лечение, потому что потратил все сбережения на подготовку к сезону, поэтому представители мирового спидвея стали собирать финансовые средства для российского спортсмена. Кржистиняк заявил, что Кудряшов должен вернуться в Россию и там просить помощи.

«Гражданин России — это гражданин России. Пусть русские несут коллективную ответственность. Мы не должны сейчас выбирать, кто хороший, а кто плохой. Для меня русский есть русский, и я отношусь ко всем им одинаково. Он должен вернуться в Россию и попросить там помощи и поддержки. Возможно, Путин ему поможет», — сказал польский гонщик.

Кудряшов — один из четырех гонщиков российского происхождения, которым разрешили принимать участие в чемпионате Польши — 2023. Он является гражданином Польши и живет в стране почти 15 лет, имея право на бесплатное медицинское обслуживание.

Ранее израильский футбольный агент Григорий Крицер заявил, что команды чемпионата Израили не смогли бы удовлетворить финансовые потребности форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Автоспорт,Андрей Кудряшов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий