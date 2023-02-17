Риккардо назвал «самую крутую» машину, которая когда-либо у него была

«Если говорить о транспортном средстве, то Raptro, пожалуй, самая крутая машина, которая у меня когда-либо была. Я стал владельцем этой машины в 2017 году и держу её у себя дома в Калифорнии. На самом деле я купил эту машину ещё до того, как купил там дом. Я обожал эти авто с тех пор, как был очень молод. Когда я стал проводить больше времени в Калифорнии, я подумал, что мне это нужно. На самом деле она стояла в гараже моего приятеля около года», — приводит слова Даниэля Риккардо The Drive.