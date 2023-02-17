В FIA дали разъяснения по поводу запрета на высказывания

Поправки в Международный спортивный кодекс FIA, которые запрещают гонщикам публично высказывать свою политическую позицию и делать соответствующие заявления в рамках соревнований без предварительного разрешения федерации, вызвали бурное обсуждение в Формуле 1.

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Большинство гонщиков, в том числе Льюис Хэмилтон, а также руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали сошлись во мнении, что подобные запреты неприемлемы. Дабы снизить накал страстей в FIA выпустили разъяснения относительного того, в каких ситуациях гонщикам позволено высказывать свою политическую позицию, а в каких случаях это будет считаться нарушением.

Гонщики могут свободно высказываться по любым вопросам в социальных сетях, во время интервью с прессой и во время официальных пресс-конференций FIA в ответ на прямой вопрос.

Гонщикам запрещено делать политические высказывания во время официальных пресс-конференций FIA (за исключением случаев, когда им задают прямой вопрос), во время различных мероприятий на трассе (на подиуме, во время исполнения гимна, на параде пилотов), а также до или после гонки (в комнате отдыха, во время фотосессий).