«Рено» планирует вернуться к участию в престижном ралли-рейде «Дакар»

По информации источника, французы планируют выставить заводскую команду к соревнованиям в 2025 году. Изначально планировалось использовать бренд «Лады», однако по геополитическим причинам это стало невозможным. Вероятно, к «Дакару» будут готовить машину «Дачия Дастер».

«Дакар»-2023 прошёл с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии. Соревнование прошло без российских и белорусских команд, которые не были допущены к международным стартам. Международная автомобильная федерация (ФИА) могла допустить команды только в нейтральном статусе в том случае, если участники подписали бы специальный документ.