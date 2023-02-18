Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
33 минуты назад

Ландо Норрис рассказал о целях «Макларена» на сезон-2023

Чемпионат.com

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о целях команды на предстоящий сезон.

Ландо Норрис рассказал о целях «Макларена» на сезон-2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, я знал, где мы были несколько лет назад, знал, где мы можем оказаться через несколько лет и теперь я знаю, что нам ждать в ближайшие пару сезонов. С тем фундаментом, что у нас есть, провести хороший сезон было бы релистично, но было бы здорово сделать несколько шагов вперёд. Мы амбициозны и по-прежнему хотим это сделать.

Независимо от того, каким будет старт сезона, хочу верить, что он будет лучше, чем в прошлом году, потому что прошлый год был очень тяжёлым на старте. Но в этом сезоне мы можем вернуться в борьбу за вершину средней группы, чего нам немного не удалось в прошлом году.

Мы должны быть командой, которая лидирует в борьбе за попадание в тройку лучших. Если мы сможем завершить этот сезон на четвёртой позиции и бороться с топ-3 — это будет большим успехом. Это амбициозная цель, нам предстоит много работы, чтобы достичь этого, но это реалистичная цель», — приводит слова Норриса RacingNews365.

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий