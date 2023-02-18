Ландо Норрис рассказал о целях «Макларена» на сезон-2023

«Думаю, я знал, где мы были несколько лет назад, знал, где мы можем оказаться через несколько лет и теперь я знаю, что нам ждать в ближайшие пару сезонов. С тем фундаментом, что у нас есть, провести хороший сезон было бы релистично, но было бы здорово сделать несколько шагов вперёд. Мы амбициозны и по-прежнему хотим это сделать.