Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
42 минуты назад

Йос Ферстаппен отложил возвращение в ралли из-за проблем со здоровьем

autosport.com.ru

Экс-пилот Формулы 1 Йос Ферстаппен, который после окончания карьеры в кольцевых гонках периодически стартует в ралли, вынужден был отложить старт своего раллийного сезона в 2023 году из-за проблем со здоровьем. Голландец пропустит как минимум первый этап чемпионата Бельгии по ралли.

Ферстаппен отложил возвращение в ралли из-за проблем со здоровьем
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ожидалось, что Ферстаппен-старший выведет на старт Ралли Хеспенгау новейший хэтчбек Skoda Fabia RS Rally2, однако в процессе подготовки у пилота были выявлены симптомы, напоминающие мигрень. Как сообщает официальный сайт Макса Ферстаппена, Йос успешно прошёл все медицинские осмотры и никаких проблем выявлено не было, но после консультации со специаистами было решено пока не садиться за руль.

В итоге Ферстаппен-старший вместо участия в гонках в Бельгии отправится в Бахрейн, чтобы лично присутствовать на предсезонных тестах Формулы 1, в которых будет участвовать его сын, Макс Ферстаппен, действующий двукратный чемпион Формулы 1 в составе команды Red Bull. Следующий этап чемпионата Бельгии по ралли, Южно-бельгийское ралли, должен состояться во второй половине марта.

Автоспорт,Йос Ферстаппен,Макс Ферстаппен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий