Ферстаппен отложил возвращение в ралли из-за проблем со здоровьем

Экс-пилот Формулы 1 Йос Ферстаппен, который после окончания карьеры в кольцевых гонках периодически стартует в ралли, вынужден был отложить старт своего раллийного сезона в 2023 году из-за проблем со здоровьем. Голландец пропустит как минимум первый этап чемпионата Бельгии по ралли.
Ожидалось, что Ферстаппен-старший выведет на старт Ралли Хеспенгау новейший хэтчбек Skoda Fabia RS Rally2, однако в процессе подготовки у пилота были выявлены симптомы, напоминающие мигрень. Как сообщает официальный сайт Макса Ферстаппена, Йос успешно прошёл все медицинские осмотры и никаких проблем выявлено не было, но после консультации со специаистами было решено пока не садиться за руль.
В итоге Ферстаппен-старший вместо участия в гонках в Бельгии отправится в Бахрейн, чтобы лично присутствовать на предсезонных тестах Формулы 1, в которых будет участвовать его сын, Макс Ферстаппен, действующий двукратный чемпион Формулы 1 в составе команды Red Bull. Следующий этап чемпионата Бельгии по ралли, Южно-бельгийское ралли, должен состояться во второй половине марта.