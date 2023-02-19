Ферстаппен отложил возвращение в ралли из-за проблем со здоровьем

Экс-пилот Формулы 1 Йос Ферстаппен, который после окончания карьеры в кольцевых гонках периодически стартует в ралли, вынужден был отложить старт своего раллийного сезона в 2023 году из-за проблем со здоровьем. Голландец пропустит как минимум первый этап чемпионата Бельгии по ралли.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Ожидалось, что Ферстаппен-старший выведет на старт Ралли Хеспенгау новейший хэтчбек Skoda Fabia RS Rally2, однако в процессе подготовки у пилота были выявлены симптомы, напоминающие мигрень. Как сообщает официальный сайт Макса Ферстаппена, Йос успешно прошёл все медицинские осмотры и никаких проблем выявлено не было, но после консультации со специаистами было решено пока не садиться за руль.