Никита Мазепин высказался о выступлении в Азиатской серии Ле-Ман

«Это были отличные две недели, чтобы попробовать себя в гонках на выносливость. Приятно закончить заезд на второй позиции и с пониманием, что потенциал позволяет добиваться ещё большего. Большое спасибо команде за проделанную тяжёлую работу», — написал Мазепин.