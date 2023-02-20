Вольф оценил, как ограничения на работу в аэродинамической трубе повлияют на «Ред Булл»

«Я думаю, в прошлом году они проделали очень хорошую работу, сделав машину, которая была на полсекунды быстрее или даже больше, чем все остальные. В этом сезоне нехватка времени в аэродинамической трубе, безусловно, будет минусом для них и преимуществом для нас. Однако, когда в распоряжении имеется эффективная машина, безусловно, за счёт этого можно компенсировать этот недостаток или большие его части.



Так что да, в долгосрочной перспективе это хорошо для нас, но мы и сами были в такой же ситуации в предыдущие годы, хоть и без штрафа. Мы выигрывали, и, следовательно, у нас было меньше времени на работу в аэродинамической трубе, чем у всех остальных. Это, конечно, немного на них повлияет, но, если они эффективны как организация, а они это продемонстрировали, то такой момент не станет большой проблемой», — приводит слова Вол