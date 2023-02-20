Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
27 минут назад

Вольф оценил, как ограничения на работу в аэродинамической трубе повлияют на «Ред Булл»

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о штрафе команды «Ред Булл». Из-за перерасхода средств в сезоне-2021 гоночный коллектив из Австрии получил дополнительные ограничения на работу в аэродинамической трубе в новом сезоне Формулы-1. «Ред Булл» разрешено использовать лишь 63% от базового времени вместо положенных победителю Кубка конструкторов 70%.

Вольф оценил, как ограничения на работу в аэродинамической трубе повлияют на «Ред Булл»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я думаю, в прошлом году они проделали очень хорошую работу, сделав машину, которая была на полсекунды быстрее или даже больше, чем все остальные. В этом сезоне нехватка времени в аэродинамической трубе, безусловно, будет минусом для них и преимуществом для нас. Однако, когда в распоряжении имеется эффективная машина, безусловно, за счёт этого можно компенсировать этот недостаток или большие его части.

Так что да, в долгосрочной перспективе это хорошо для нас, но мы и сами были в такой же ситуации в предыдущие годы, хоть и без штрафа. Мы выигрывали, и, следовательно, у нас было меньше времени на работу в аэродинамической трубе, чем у всех остальных. Это, конечно, немного на них повлияет, но, если они эффективны как организация, а они это продемонстрировали, то такой момент не станет большой проблемой», — приводит слова Вол

Автоспорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий