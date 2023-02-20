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54 минуты назад

Макс Ферстаппен стал послом бренда Heineken 0.0

F1News.ru

Макс Ферстаппен стал официальным послом бренда Heineken 0.0 и подключится к глобальной кампании за ответственное потребление алкогольных напитков. Внимание болельщиков молодого поколения голландские пивовары собираются в том числе привлекать через новую игровую инициативу Player 0.0.

Ферстаппен стал послом бренда Heineken 0.0
Фото: F1News.ruF1News.ru

Также компания Heineken объявила о начале партнёрства с командой Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен:

«Поскольку я сам из Нидерландов, то у меня особое отношение к партнёрству со знаменитым голландским брендом Heineken. Люди, хорошо меня знающие, в курсе, что для меня характерен решительный настрой, и как гонщик я не даю себе права на ошибку. Поэтому я рад подключиться к кампании When You Drive, Never Drink («Никогда не пейте за рулём»), чтобы помочь продвигать идею ответственного потребления.

А также, будучи заядлым геймером и страстным кибергонщиком, я очень рад принять участие в новой игровой инициативе Player 0.0».

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing:

«Отличной команде нужны отличные партнёры, которые помогают развиваться и двигаться вперёд, поэтому мы очень рады, что компания Heineken стала нашим новым партнёром с своим безалкогольным брендом Heineken 0.0.

Это сотрудничество поможет нам выйти на следующий уровень. Мы готовы начать работу с этой компанией и посмотрим, какие новые интересные возможности откроются в предстоящем сезоне для наших болельщиков».

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