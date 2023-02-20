У Саудовской Аравии может появиться своя команда

Глава федерации автоспорта Саудовской Аравии и руководитель национального Гран При высказал предположение, что однажды в стране может появиться собственная команда Формулы 1. До третьего Гран При Саудовской Аравии остался месяц, выступая на организованной по этому поводу пресс-конференции, принц Халид бин Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал, председатель Саудовской автомобильной и мотоциклетной федерации и организатор Гран При заявил: «У нас давняя автоспортивная история, мы были первым ближневосточным спонсором Формулы 1, когда в в 1978-м Saudi Air подписала контракт с Williams. Я был очень горд увидеть имя компании из Саудовской Аравии на таком престижном международном мероприятии, как Формула 1. Это вдохновило меня на тесное сотрудничество с Формулой 1, успешно развивавшееся в последние сорок лет. Это наследие сначала привело нас к проведению гонок, а однажды может стать поводом для создания нашей собственной команды в Формулы 1. Кроме того, мы хотел бы видеть в Формуле 1 своего гонщика, способного выступать на самом высоком уровне. Мы действительно увлечены автоспортом и хотим внести свой вклад, сыграв большую роль в будущем этого спорта».