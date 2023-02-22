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48 минут назад

Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне

Чемпионат.comиещё 1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне.

Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я чувствую себя хорошо и расслабленно в преддверии сезона 2023 года. У меня был хороший перерыв, и я хорошо подготовился к предстоящему сезону. Время тестов очень ограничено, поэтому, надеюсь, у нас будет несколько хороших дней без особых проблем, очень важно, чтобы сеансы проходили гладко. Команда усердно работала зимой, и, надеюсь, RB19 станет ещё одним хорошим болидом, способным бросить вызов впереди, но время покажет», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.

Напомним, тесты в Бахрейне стартуют уже завтра, 23 февраля, и продлятся три дня. Новый сезон Формулы-1 стартует 3 марта пятничными тренировками Гран-при Бахрейна. Первая гонка сезона состоится 5 марта.

Автоспорт,Формула-1,Макс Ферстаппен,
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