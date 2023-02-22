Ферстаппен высказался о предстоящих тестах Формулы-1 в Бахрейне

«Я чувствую себя хорошо и расслабленно в преддверии сезона 2023 года. У меня был хороший перерыв, и я хорошо подготовился к предстоящему сезону. Время тестов очень ограничено, поэтому, надеюсь, у нас будет несколько хороших дней без особых проблем, очень важно, чтобы сеансы проходили гладко. Команда усердно работала зимой, и, надеюсь, RB19 станет ещё одним хорошим болидом, способным бросить вызов впереди, но время покажет», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.