Экс-руководитель Формулы 1 Экклстоун: Советы Михаэля помогли бы Мику

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Мику Шумахеру очень не хватает советов отца, который с 2013 года восстанавливается после травм, полученных на горнолыжном склоне.
Берни Экклстоун:
«Если бы Михаэль был рядом в качестве консультанта, Мик имел бы хороший контракт за рулём быстрой машины. В этой ситуации большой опыт Михаэля и его советы могли помочь Мику и в технике пилотирования, и в психологии.
Он оказался не в той программе [в Академии Ferrari]. В Red Bull его бы лучше подготовили.
Столь громкой фамилии сложно соответствовать. Оправдать её – самая большая проблема Мика. Ему будет сложно вернуться в число основных пилотов, особенно в команде, способной побеждать».