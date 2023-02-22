Экс-руководитель Формулы 1 Экклстоун: Советы Михаэля помогли бы Мику

«Если бы Михаэль был рядом в качестве консультанта, Мик имел бы хороший контракт за рулём быстрой машины. В этой ситуации большой опыт Михаэля и его советы могли помочь Мику и в технике пилотирования, и в психологии.



Он оказался не в той программе [в Академии Ferrari]. В Red Bull его бы лучше подготовили.



Столь громкой фамилии сложно соответствовать. Оправдать её – самая большая проблема Мика. Ему будет сложно вернуться в число основных пилотов, особенно в команде, способной побеждать».