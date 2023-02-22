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1 час назад

Экклстоун: Советы Михаэля помогли бы Мику

F1News.ru

Бывший руководитель Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что Мику Шумахеру очень не хватает советов отца, который с 2013 года восстанавливается после травм, полученных на горнолыжном склоне.

Экс-руководитель Формулы 1 Экклстоун: Советы Михаэля помогли бы Мику
Фото: F1News.ruF1News.ru

Берни Экклстоун:

«Если бы Михаэль был рядом в качестве консультанта, Мик имел бы хороший контракт за рулём быстрой машины. В этой ситуации большой опыт Михаэля и его советы могли помочь Мику и в технике пилотирования, и в психологии.

Он оказался не в той программе [в Академии Ferrari]. В Red Bull его бы лучше подготовили.

Столь громкой фамилии сложно соответствовать. Оправдать её – самая большая проблема Мика. Ему будет сложно вернуться в число основных пилотов, особенно в команде, способной побеждать».

Автоспорт,Мик Шумахер,Берни Экклстоун,Ferrari,
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