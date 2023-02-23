Макс Ферстаппен лидирует в утренней части первого дня тестов Формулы 1

В Бахрейне начались официальные предсезонные тесты Формулы 1 2023 года. В первой половине дня на трассе работают все команды, львиная доля которых поделила четверг между двумя пилотами — после обеденного перерыва в кокпите окажутся другие гонщики. И только в Red Bull работать весь день будет Макс Ферстаппен.
Именно голландец и возглавил неофициальную классификацию по итогам утренней сессии. Второе время показал испанец Карлос Сайнс из Ferrari, а третьим внезапно стал таец Алекс Албон на Williams. Впрочем, это лишь начало тестов и установленные времена абсолютно ни о чём не говорят.
Тесты Формулы 1. 23 февраля. Утро: Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1:32.959Карлос Сайнс (Ferrari) — 1:33.253Алекс Албон (Williams) — 1:33.671Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) — 1:33.723Джордж Рассел (Mercedes) — 1:34.174Нико Хюлькенберг (Haas) — 1:34.424Фелипе Другович (Aston Martin) — 1:34.564Юки Цунода (Alpha Tauri) — 1:34.671Пьер Гасли (Alpine) — 1:34.822Оскар Пиастри (McLaren) — 1:34.888