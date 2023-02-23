Макс Ферстаппен лидирует в утренней части первого дня тестов Формулы 1

В Бахрейне начались официальные предсезонные тесты Формулы 1 2023 года. В первой половине дня на трассе работают все команды, львиная доля которых поделила четверг между двумя пилотами — после обеденного перерыва в кокпите окажутся другие гонщики. И только в Red Bull работать весь день будет Макс Ферстаппен.