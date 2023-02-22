«Феррари» огласила расписание работы пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» определилась с графиком работы пилотов на предстоящих предсезонных тестах в Бахрейне. Они пройдут с 23 по 25 февраля. Графиком «Феррари» поделился журналист Джулиано Дучесса.