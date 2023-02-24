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1 час назад

«Знаю, что мы делаем». Haas нашла необычный способ сэкономить

autosport.com.ruиещё 1

Команда Haas нашла способ сэкономить $250 тысяч в предстоящем сезоне. Американский коллектив уменьшил конструкцию командного мостика на пит-лейне с шести до трёх мест.

«Знаю, что мы делаем». Haas нашла необычный способ сэкономить
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ничего общего с финансовыми проблемами: просто с меньшей конструкцией пит-уолла команда потратит меньше денег на транспортировку, которая, как и обновление машины, подпадает под ограничение расходов. Следовательно, в рамках лимита бюджета у Haas будет больше денег на модернизацию VF-23.

«Что важнее: шесть человек на пит-уолл или дополнительные четверть миллиона на модернизацию машины? Я знаю, ч

Эту идею предложили мне коллеги. Если я должен сидеть в гараже, то никаких проблем. Не вижу необходимости постоянно сидеть на командном мостике. Трёх мест будет достаточно для решения задач по ходу заездов», – приводит слова Штайнера британское издание The-Race.

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