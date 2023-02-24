«Знаю, что мы делаем». Haas нашла необычный способ сэкономить

Команда Haas нашла способ сэкономить $250 тысяч в предстоящем сезоне. Американский коллектив уменьшил конструкцию командного мостика на пит-лейне с шести до трёх мест.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Ничего общего с финансовыми проблемами: просто с меньшей конструкцией пит-уолла команда потратит меньше денег на транспортировку, которая, как и обновление машины, подпадает под ограничение расходов. Следовательно, в рамках лимита бюджета у Haas будет больше денег на модернизацию VF-23.

«Что важнее: шесть человек на пит-уолл или дополнительные четверть миллиона на модернизацию машины? Я знаю, ч