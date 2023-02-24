«Нас словно снимала телекамера!» Как агенты Штази украли секреты команды Формулы-1

Самое обидное, что идея мотора «Рено», с которым был связан скандал, так толком и не сработала.

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«Какое-то время мы проектировали наш двигатель, словно нас снимала телевизионная камера!» — восклицал один из сотрудников «Рено» во время сезона-2001.

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Тогда в Формуле-1 разгорелся необычный скандал. То, что команды шпионят друг за другом, давно никого не удивляло. Но на сей раз секретные данные про новую разработку французов украл не кто-то из коллег, а экс-сотрудники могущественной спецслужбы ГДР…

Концепция, которую украли

В «Рено» любили приходить в Формулу-1 с нестандартными решениями – вы, конечно, в курсе про турбомотор, который появился в чемпионате мира именно с подачи французов. Когда в 2000 году концерн решил в очередной раз вернуться в Ф-1, купив команду «Бенеттон», то и тут инженеры не пожелали идти по стандартному пути. В то время как нормой для чемпионата считались моторы с углом развала цилиндров от 72 до 90 градусов, французы выбрали вариант с углом аж в 111 градусов.

В чём суть замысла? Тут всё понятно: больший угол развала цилиндров обеспечивал более низкий центр тяжести, а это всегда хорошо для болида Формулы-1. Но, конечно, если бы всё было так просто, то и другие мотористы давно перешли бы на подобную концепцию. Однако при ней хватало и минусов – например, вероятной нехватки крутящего момента. Ну и банально опыта развития подобной концепции было меньше. Тем не менее в «Рено» пошли своим путём, и в сезоне-2001 дебютировал агрегат под индексом RS21.

«Роды» предсказуемо были тяжёлыми: мотор проигрывал конкурентам порядка ста лошадиных и при этом не мог похвастать надёжностью. Пилоты «Бенеттона» (в тот год команда ещё называлась так) безвольно обитали где-то в конце стартовой решётки – даром, что это были Физикелла и Баттон.

Неожиданное оправдание

И вот когда заводская команда «Рено» в очередной раз провалилась на Гран-при Великобритании, в руководстве решили рассказать о проблеме, которая отчасти объясняла столь слабую форму мотора. Да, нового, но всё-таки от компании, которая совсем недавно, в начале и середине 90-х, создавала лучшие двигатели в Ф-1. Выяснилось, что инженерам пришлось в спешке перепроектировать двигатель, поскольку информацию о первоначальном варианте мотора… украли!

«Мы обнаружили в прошлом июле, что часть данных о двигателе утекла, — признался главный моторист «Рено» Жан-Жак Хиз. – Нам пришлось выбросить немалую часть нашей прежней работы, после того как кто-то проник в систему. Поначалу мы не поверили, это казалось невозможным. Но потом нам продемонстрировали, что информация пропала. Это стало для нас проблемой, но я на 99 процентов уверен, что теперь в нашем двигателе нет ничего, что могли бы видеть другие».

Узнав о происшествии, в «Рено» решили поменять сразу несколько ключевых элементов мотора. Понятно, что в ситуации, когда до дебюта силовой установки оставалось менее года, это не могло не привести к потере как скорости, так и надёжности. Правда, есть вопрос: а точно стоило отказываться от прежних решений, даже если они могли попасть в чужие руки? Если эти решения всё равно лучше, чем аналогичные, но «секретные»… Впрочем, спустя 20 лет подобные размышления – сугубо риторические.

Немецкий след

Узнав о проблеме, в «Рено» привлекли специалистов Секретной службы Франции, чтобы они, с одной стороны, поработали над безопасностью данных на будущее, а с другой – попробовали выйти на след взломщиков.

По итогам расследования эксперты постановили, что хакеры находились в Германии и, скорее всего, прежде были связаны со спецслужбами ГДР.

«В Германии есть много людей, у которых есть опыт подобной работы», — рассуждал Хиз.

При этом в «Рено» были уверены, что взлом совершил кто-то со стороны и ворам не помогал какой-либо сотрудник самой компании – как действующий, так и бывший.

В паддоке Ф-1, разумеется, рассуждали, кому могли пригодиться данные от «Рено». Всм любопытно узнать побольше про необычный проект конкурентов, но можно только представить, какой разгорелся бы скандал, если бы стало известно, что информация попала к лидерам из «Феррари», «Мерседеса» или «БМВ»… Кроме них, в 2001-м в Ф-1 свои моторы поставляли «Форд», «Хонда» и «Азиатек» (бывший «Пежо»).

В «Рено», со своей стороны, признавались, что у них есть некоторые подозрения, кто мог оплатить работу хакеров. Однако французы решили не обращаться в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело. Не был поднят вопрос и на уровне ФИА. Так что на рассказе «Рено» о факте взлома история и завершилась.

111 градусов: да, но нет

Что касается необычного двигателя, то по прошествии лет его нельзя назвать ни провальным, ни успешным. Французы всё-таки сумели довести мотор до приличного уровня: к сезону-2003 движок выдавал уже 830 лошадиных сил и позволил в том году Фернандо Алонсо одержать свою первую победу в Формуле-1.