Даниил Квят рассказал об особенностях выступления в гонках на выносливость

«В команде да и в чемпионате есть гонщики гораздо опытнее меня. К ним всегда нужно присматриваться и прислушиваться, может, просить совета, чтобы лучше во всём разобраться. Но в целом, я сразу почувствовал себя довольно комфортно. Нужно просто доверят