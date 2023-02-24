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Даниил Квят рассказал об особенностях выступления в гонках на выносливость

Бывший российский гонщик Формулы-1, пилот команды «Према» Даниил Квят поделился впечатлениями после перехода в нынешнюю команду, которая выступает в WEC.

Даниил Квят рассказал об особенностях выступления в гонках на выносливость
© Чемпионат.com

«В команде да и в чемпионате есть гонщики гораздо опытнее меня. К ним всегда нужно присматриваться и прислушиваться, может, просить совета, чтобы лучше во всём разобраться. Но в целом, я сразу почувствовал себя довольно комфортно. Нужно просто доверят

Хотя, безусловно, есть некоторые детали, которые можно узнать только во время гонок: специфику работы на очень длинной дистанции, принципы работы шин, тормозов и тому подобное», – приводит слова Квята телеграм-канал «Вестник Формул» со ссылкой на Auto Hebdo.

Ранее Квят принял участие в медиадне команды «Према», где вместе с напарником Мирко Бортолотти приготовил пасту.

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