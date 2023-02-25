Окон: не сомневаюсь, что Миком Шумахером заинтересуется команда Формулы-1

«Мик, как и я в своё время, получил очень редкую возможность поработать с командой, которая доминировала и в которой можно получить обширные знания. Это нельзя не учитывать. Эта роль будет серьёзным активом, когда он вернётся к роли боевого пилота. Ты видишь работу большой команды изнутри, получаешь полезную информацию. Надеюсь, у Мика появится решение. Не сомневаюсь, что им заинтересуется какая-то из команд», — приводит слова Окона RaceFans.