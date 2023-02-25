Технический директор Ф-1: Ферстаппена рано называть великим гонщиком

«Когда мы рассуждаем о великих гонщиках, то я думаю о людях, которые выступали в Формуле-1 ещё в прежние времена, до того как началась моя карьера. Те гонщики были героями. Что касается Макса Ферстаппена, то его рано называть великим гонщиком, хотя он великолепно выступил в прошлом сезоне. Но согласитесь, его задача стала проще, так как «Феррари» явно отстала в