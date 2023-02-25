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1 час назад

Технический директор Ф-1: Ферстаппена рано называть великим гонщиком

Чемпионат.com

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс выразил мнение, что двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен пока ещё не является великим гонщиком.

Технический директор Ф-1: Ферстаппена рано называть великим гонщиком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Когда мы рассуждаем о великих гонщиках, то я думаю о людях, которые выступали в Формуле-1 ещё в прежние времена, до того как началась моя карьера. Те гонщики были героями. Что касается Макса Ферстаппена, то его рано называть великим гонщиком, хотя он великолепно выступил в прошлом сезоне. Но согласитесь, его задача стала проще, так как «Феррари» явно отстала в

Макс оказался в благоприятном положении. Я нисколько не умаляю его мастерства, он выступает невероятно здорово для своего возраста, но надо дать ещё несколько лет. Возможно, посмотреть насколько он хорош за рулём менее эффективной машины. С моей точки зрения, великими гонщиками я бы называл тех, кто выжимает из техники больше, чем то, на что она способна», — приводит слова Симондса Sky Sports.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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