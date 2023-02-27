Команда Ферстаппена выставит Ferrari в гонках GT

В 2023 году в немецкой гоночной серии DTM и чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup будет представлена новейшая Ferrari 296 GT3, окрашенная в цвета Red Bull и команды двукратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена — он станет спонсором молодого голландского пилота Тьерри Вермёлена.
«Дебют в DTM — хороший и сложный следующий шаг в карьере Тьерри в GT. После его первого года в классе GT3, в котором он многому научился, мы решили подписать контракт с Emil Frey Racing, очень профессиональной командой. Они решили объединить программы Вермёлена в DTM со стартами в GT World Challenge Europe Sprint Cup с сильным товарищем по команде, который предоставит ему хорошую основу для прогресса. GT World Challenge Europe Sprint Cup даст серьёзный опыт, который Тьерри может сразу же использовать в DTM, где он будет соревноваться с лучшими гонщиками. Вермёлена ждёт сложный год, но я уверен, что он сможет прогрессировать — желаю ему больших успехов и удовольствия», — заявил Макс Ферстаппен.
Напарником молодого бельгийца по экипажу в GT World Challenge Europe Sprint Cup станет испанский гонщик Альберт Коста.