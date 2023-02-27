Команда Ферстаппена выставит Ferrari в гонках GT

«Дебют в DTM — хороший и сложный следующий шаг в карьере Тьерри в GT. После его первого года в классе GT3, в котором он многому научился, мы решили подписать контракт с Emil Frey Racing, очень профессиональной командой. Они решили объединить программы Вермёлена в DTM со стартами в GT World Challenge Europe Sprint Cup с сильным товарищем по команде, который предоставит ему хорошую основу для прогресса. GT World Challenge Europe Sprint Cup даст серьёзный опыт, который Тьерри может сразу же использовать в DTM, где он будет соревноваться с лучшими гонщиками. Вермёлена ждёт сложный год, но я уверен, что он сможет прогрессировать — желаю ему больших успехов и удовольствия», — заявил Макс Ферстаппен.