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1 час назад

Команда Макса Ферстаппена выставит Ferrari в гонках GT

autosport.com.ru

В 2023 году в немецкой гоночной серии DTM и чемпионате GT World Challenge Europe Sprint Cup будет представлена новейшая Ferrari 296 GT3, окрашенная в цвета Red Bull и команды двукратного чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена — он станет спонсором молодого голландского пилота Тьерри Вермёлена.

Команда Ферстаппена выставит Ferrari в гонках GT
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Дебют в DTM — хороший и сложный следующий шаг в карьере Тьерри в GT. После его первого года в классе GT3, в котором он многому научился, мы решили подписать контракт с Emil Frey Racing, очень профессиональной командой. Они решили объединить программы Вермёлена в DTM со стартами в GT World Challenge Europe Sprint Cup с сильным товарищем по команде, который предоставит ему хорошую основу для прогресса. GT World Challenge Europe Sprint Cup даст серьёзный опыт, который Тьерри может сразу же использовать в DTM, где он будет соревноваться с лучшими гонщиками. Вермёлена ждёт сложный год, но я уверен, что он сможет прогрессировать — желаю ему больших успехов и удовольствия», — заявил Макс Ферстаппен.

Напарником молодого бельгийца по экипажу в GT World Challenge Europe Sprint Cup станет испанский гонщик Альберт Коста.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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