Andretti Autosport подтвердила подачу заявки на участие в Формуле 1

В январе 2023 года Международная автомобильная федерация FIA запустила процесс приёма заявок от кандидатов на участие в Формуле 1. Первой предусмотренную правилам процедуру выполнила команда Andretti Cadillac, которая намерена дебютировать в чемпионате мира с 2026 года в сотрудничестве с General Motors.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Представитель американского концерна подтвердил Speedcafe подачу заявки, которой занималась Andretti Autosport: «Andretti Cadillac представил наше выражение заинтересованности в участие в Формуле 1 в FIA. Мы твёрдо уверены, что наши объединённые глубокие гоночные компетенции сформируют отчётливо американскую команду, которая увеличит интерес к гонкам Формулы 1 по всему миру. Мы ценим прозрачный и справедливый подход FIA в оценке возможностей для расширения стартовой решётки Формулы 1».