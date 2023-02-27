Друг Шумахера назвал пилота, из уважения к которому дали имя Мику

«Мику Шумахеру пришлось нелегко, но я уверен, что он вернётся. У меня есть небольшая история, которой я рад поделиться. Она заключается в том, что Мика Шумахера назвали не в честь отца, как, похоже, думают многие. Мик Шумахер назван в честь человека, от достижений которого Михаэль был в полном восторге: он выиграл пять титулов чемпиона мира, и это не кто иной, как Мик Дуэн. В знак уважения Михаэль Шумахер и назвал своего сына Миком», — приводит слова Джордана OLBG.