Экклстоун объяснил падение популярности Формулы-1 в Германии

«То, что вызывает восторг в США, не всегда нравится людям в Европе, и наоборот. Так что дело не только в количестве неме

В конце концов, в Германии не дураки живут. Просто Формула-1 в последнее время всё больше американизируется, делает акцент на шоу, а не на спорте. И думаю, гонка в Лас-Вегасе в 2023 году станет кульминацией. Немцам же нужен спорт, а не спектакль. Но баланса между спортом и шоу в Формуле-1 стало больше», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.