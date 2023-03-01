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2 часа назад

Экклстоун объяснил падение популярности Формулы-1 в Германии

Чемпионат.comиещё 2

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун высказался по поводу падения популярности чемпионата в Германии.

Экклстоун объяснил падение популярности Формулы-1 в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что вызывает восторг в США, не всегда нравится людям в Европе, и наоборот. Так что дело не только в количестве неме

В конце концов, в Германии не дураки живут. Просто Формула-1 в последнее время всё больше американизируется, делает акцент на шоу, а не на спорте. И думаю, гонка в Лас-Вегасе в 2023 году станет кульминацией. Немцам же нужен спорт, а не спектакль. Но баланса между спортом и шоу в Формуле-1 стало больше», — приводит слова Экклстоуна F1-Insider.

Ранее Экклстоун высказал уверенность, что французский специалист Фредерик Вассёр добьется успеха на посту руководителя «Феррари».

Автоспорт,Фредерик Вассер,Берни Экклстоун,Ferrari,
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