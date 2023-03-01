Штайнер рассказал, как в «Хаасе» приняли Хюлькенберга

«Нико очень хорошо вписался в команду, как будто он здесь уже давно. «Хаас» рад работать с ним. Нам был нужен пилот с большим опытом. Думаю, мы его получили. Вся команда проделала невероятную работу – как на трассе, так и на наших трёх базах. Надеюсь, в этот уикенд мы добьёмся результата, который отразит всю ту тяжёлую работу, которую мы выполнили», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».