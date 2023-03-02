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14 минут назад

Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо. Чувство патриотизма и родины у спортсмена может быть развито больше, чем у кого-либо»

Sports.ruиещё 2

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении к спортивным санкциям.

Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда отказалась выступать на ралли-рейде «Дакар» 2023 года из-за несогласия с требованиями ФИА.

«Если углубиться в историю человечества, политических разногласий было немало. Но чтобы политика начала так вторгаться в спорт, искусство, медицину и другие сферы, я не припомню. Спорт должен связывать, объединять, быть проводником, помогать выстраивать отношения, но никак не ссорить людей. Даже в древности, когда была Олимпиада и спортивные соревнования, войны останавливались.

А тут спорт используют как рычаг, давят на больное еще сильнее. Все для того, чтобы укусить нас еще раз», – заявил семикратный победитель «Дакара».

Чагин сообщил, что негативно относится к участию спортсменов из России в турнирах под нейтральным флагом:

«Для российского спортсмена или команды, которые выступают на международных соревнованиях, важна не только победа или подиум, а самые яркие мгновения, когда на церемонии награждения звучит гимн России. Это величайшая гордость для спортсмена. Не так важны те секунды, время и рекорды. У спортсмена больше, чем у кого-либо, может быть развито чувство патриотизма и родины.

В такой ситуации, как сейчас, выступать без флага, побеждать и при этом не слышать гимн страны? Такое недопустимо».

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Автоспорт,Владимир Чагин,
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