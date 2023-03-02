Глава «КАМАЗ-мастер»: «Выступать без флага и гимна недопустимо»

«Для российского спортсмена или команды, которые выступают на международных соревнованиях, важна не только победа или подиум, а самые яркие мгновения, когда на церемонии награждения звучит гимн России. Это величайшая гордость для спортсмена. Не так важны те секунды, время и рекорды. У спортсмена больше, чем у кого-либо, может быть развито чувство патриотизма и родины.