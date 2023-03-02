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42 минуты назад

Европейский суд разрешил Никите Мазепину выступать в Формуле-1 и других гоночных сериях

Чемпионат.com

Европейский суд рассмотрел иск российского гонщика Никиты Мазепина против Совета Евросоюза и предоставил ему право выступать в Формуле-1 и других гоночных сериях.

Мазепин через суд вернул себе право выступать в Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Россиянин остаётся под санкциями, однако по решению суда ограничительные меры не касаются его профессиональной деятельности как гонщика. Ему разрешено выступать в Формуле-1 и любых других чемпионатах, чьи этапы проводятся в том числе на территории Евросоюза, разрешено въезжать в Евросоюз для исполнения своей профессиональной деятельности. Ему также разрешено заключать контракты со спонсорами, однако эти спонсоры не должны иметь отношения к его отцу Дмитрию Мазепину. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ ФИА о «нейтральности».

Гонщик в прошлом году попал в санкционный список как публичная фигура, не отказавшаяся от связи с «Уралкалием», компанией, которой владеет его отец. В общем виде ограничительные меры ЕС запрещают европейским компаниям и банкам любую экономическую активность с подсанкционным лицом, а также принадлежащим ему бизнесом.

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