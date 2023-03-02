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50 минут назад

Никите Мазепину разрешили участвовать в гонках «Формула-1»

Елена Прошина

Европейский суд юстиции постановил, что российский гонщик Никита Мазепин может принять участие в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1». Об этом сообщает ТАСС.

Никите Мазепину разрешили участвовать в гонках «Формула-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде отметили, что на Мазепина всё ещё распространяются ограничительные меры, но они не касаются права спортсмена вести переговоры о своём участии в автогонках. Более того, Мазепину разрешается въезжать на территорию Европейского союза для проведения таких переговоров или для участия в гонках «Формулы-1» под эгидой Международной автомобильной организации.

Напомним, что 1 марта Международная автомобильная федерация допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям, если те будут выступать под нейтральным флагом и подпишут документ, в котором указаны действующие для них ограничения.

Ранее эксперты рассказали, как смотреть сезон-2023 «Формулы-1» из России.

Автоспорт,Никита Мазепин,ЕС,
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