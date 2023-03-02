Хэмилтон: я готовился к битве за титул

Я видел, что люди говорили о плане «Б» у нас, но его не существует, это полная ерунда. Мы живём во времена ограничения бюджетов. Чтобы переделать и перепроектировать машину нужно вернуться к исходной точке, а в сезоне у нас нет на это времени и ресурсов. Мы продолжим развивать машину до предела. Я знаю, что у меня лучшая команда, способная сократить отставание. Речь о том, чтобы найти производительность как можно быстрее", — приводит слова Хэмилтона Crash.