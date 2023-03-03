Ферстаппен высказался о шансах Хэмилтона в новом сезоне Формулы-1

«Я не сбрасываю со счетов Льюиса и «Мерседес». У них другая философия, и, возможно, потребуется немного больше времени, чтобы воплотить её в жизнь. Нам предстоит выступать на новых автомобилях, и пока неясно, в каком направлении получится добиться наибольшего отрыва», — приводит слова Ферстаппена Evening Standard.