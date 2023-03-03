В Бахрейне стартует новый сезон "Формулы-1"

Очередной, 74-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стартует в пятницу в Сахире (Бахрейн).

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Фаворитами в предстоящем сезоне будут все те же - нидерландец Макс Ферстаппен попробует завоевать третий чемпионский титул подряд, а его команда "Ред Булл" - второй подряд Кубок конструкторов. Австрийский коллектив в прошлом году лишь на старте испытал сложности, а после не получил никакой конкуренции со стороны соперников, легко завоевав титулы в обоих зачетах. Предсезонные тесты в Бахрейне показали, что и в 2023 году "Ред Булл" вряд ли столкнется с трудностями - Ферстаппен и его партнер по команде мексиканец Серхио Перес показали лучшие результаты в двух из трех тестовых дней.

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Болельщики "Феррари" очередной сезон начинают с большими надеждами. В прошлом году команда сделала большой скачок, результаты пошли вверх, и в начале сезона казалось, что борьбе за титул быть. Но затем с командой начали происходить необъяснимые вещи, было совершено столько тактических ошибок, что хватило бы не на один сезон. Как следствие, монегаск Шарль Леклер с трудом смог удержать второе место в личном зачете, а испанец Карлос Сайнс - младший завершил чемпионат пятым. После завершения сезона руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто покинул свой пост, его должность занял Фредерик Вассёр, ранее возглавлявший команду "Альфа Ромео". На тестах болиды "Феррари" были быстры, но испытали проблемы с надежностью на длинной дистанции.

Восьмикратный победитель Кубка конструкторов "Мерседес" вновь подходит к началу сезона лишь третьей командой по силе. Команде удалось решить главную проблему прошлого года - избавиться от дельфинирования. Однако машина все еще далека от идеала, на тестах британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл жаловались на недостаточную поворачиваемость и прочие проблемы. Поэтому старт сезона у "Мерседеса" уйдет на доработку болидов. Как заявляют в самой команде, они вряд ли будут бороться за победы в первых гонках сезона.

Приятно удивил всех на тестах "Астон Мартин". Новичок команды двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, перешедший в межсезонье из "Альпин", первый день тестов закончил на втором месте, второй - на третьем. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл пропустил заезды из-за травмы, полученной на велотренировке, но вернется за руль на первом этапе. У британского коллектива есть все шансы стать лидером второго эшелона, а может, и навязать борьбу "Мерседесу" и "Феррари". "Альпин" в составе французов Пьера Гасли и Эстебана Окона также смотрелся неплохо на тестах, но команда не совершала квалификационных кругов, поэтому об истинном ее темпе говорить трудно.

Были быстры и в "Альфа Ромео" - китаец Чжоу Гуаньюй во второй день тестов на самом мягком комплекте шин показал лучшее время, а финн Валттери Боттас стал третьим в третий день. Высокую надежность показали "Хаас" с датчанином Кевином Магнуссеном и вернувшимся в "Формулу-1" немцем Нико Хюлькенбергом, "Уильямс" с тайцем Александером Албоном и дебютантом "королевских гонок" американцем Логаном Сарджентом и "Альфа Таури", за которую выступают японец Юки Цунода и нидерландец Ник де Врис, в прошлом году проехавший одну гонку за "Уильямс" и набравший в ней очки. Главным же неудачником тестов можно считать "Макларен". Британец Ландо Норрис и дебютант "Формулы-1" австралиец Оскар Пиастри испытывали проблемы с надежностью и скоростью в каждый из дней тестов, и старт сезона для них может получиться очень сложным.

Календарь

В 2023 году руководство "Формулы-1" планировало провести рекордные 24 этапа, однако Гран-при Китая вновь был отменен, как и в предыдущие три сезона, из-за пандемии коронавируса. Искать ему замену в "Формуле-1" не стали. Дебютирует в календаре Гран-при Лас-Вегаса (16-18 ноября), он станет третьим американским этапом в сезоне после Остина (20-22 октября) и Майами (5-7 мая).

Первый этап чемпионата примет Бахрейн. Впервые этап в Сахире прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м он был отменен из-за нестабильной обстановки в стране. Начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является Хэмилтон, который пять раз финишировал на первом месте. Среди действующих пилотов также побеждали Алонсо (2005, 2006, 2010) и Леклер (2022). Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в пятницу в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (14:30 мск) и квалификация (18:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 18:00 мск.

В стартующем сезоне состоятся шесть этапов со спринтерскими гонками (заезд на 100 км). По итогам спринта очки получают первые восемь пилотов: победитель заработает восемь очков, финишировавший восьмым - одно. Спринтерские гонки пройдут на этапах в Азербайджане (28-30 апреля), Австрии (30 июня - 2 июля), Бельгии (28-30 июля), Катаре (6-8 октября), Остине и Бразилии (3-5 ноября). Завершится чемпионат в Абу-Даби (24-26 ноября).

В марте 2022 года руководство "Формулы-1" из-за событий на Украине расторгло контракт на проведение Гран-при России, который с 2014 года проходил в Сочи, а с 2023-го должен был переехать в Ленинградскую область на автодром "Игора драйв". По этой же причине "Хаас" разорвал соглашения с российским пилотом Никитой Мазепиным и титульным спонсором компанией "Уралкалий". Против гонщика ввела санкции Великобритания, также он попал в санкционный список ЕС. В четверг же стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в "Формуле-1", в других чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), тренировках, занятиях, а также для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию Международной автомобильной федерации.