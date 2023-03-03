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19 минут назад

На машине Ферстаппена возникли «необъяснимые» проблемы в первой тренировке в Бахрейне

Чемпионат.comиещё 2

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что на машине Макса Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна.

На машине Ферстаппена возникли «необъяснимые» проблемы в первой тренировке в Бахрейне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У Макса произошли изменения в поведении машины, которые мы не можем пока объяснить. Температуры здесь немного другие. Но нам нужно выяснить, почему машина не реагирует на действия, в отличие от того, сто происходило во

Мы определённо сможем исправить эту ситуацию ко второй тренировке. Интересно, что это произошло только на одной из двух машин, которые теоретически были настроены одинаково", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна, Макс Ферстаппен стал третьим, уступив напарнику 0,617 секунды.

Автоспорт,Хельмут Марко,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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