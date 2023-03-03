На машине Ферстаппена возникли «необъяснимые» проблемы в первой тренировке в Бахрейне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что на машине Макса Ферстаппена возникли проблемы во время первой тренировки Гран-при Бахрейна.
«У Макса произошли изменения в поведении машины, которые мы не можем пока объяснить. Температуры здесь немного другие. Но нам нужно выяснить, почему машина не реагирует на действия, в отличие от того, сто происходило во
Мы определённо сможем исправить эту ситуацию ко второй тренировке. Интересно, что это произошло только на одной из двух машин, которые теоретически были настроены одинаково", — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Напомним, Серхио Перес показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Бахрейна, Макс Ферстаппен стал третьим, уступив напарнику 0,617 секунды.