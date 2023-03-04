Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Квалификация Гран-при Бахрейна была остановлена красными флагами из-за обломка «Феррари»

Чемпионат.com

Квалификация первого этапа нового сезона чемпионата Формулы-1, Гран-при Бахрейна, была остановлена красными флагами всего через четыре с половиной минуты после начала первого сегмента сессии.

Квалификация Гран-при Бахрейна была остановлена красными флагами из-за обломка «Феррари»
Фото: FERRARI S.P.AFERRARI S.P.A

Причиной остановки сессии стали обломки с машины «Феррари» Шарля Леклера. Леклер в одном из поворотов потерял одну из деталей болида, которая осталась лежать в опасном месте на трассе.

Напомним, по итогам третьей тренировки этапа лучший результат показал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, второе место по итогам сессии занял гонщик «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Автоспорт,Шарль Леклер,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий