Квалификация Гран-при Бахрейна была остановлена красными флагами из-за обломка «Феррари»

Квалификация первого этапа нового сезона чемпионата Формулы-1, Гран-при Бахрейна, была остановлена красными флагами всего через четыре с половиной минуты после начала первого сегмента сессии.

Фото: FERRARI S.P.A FERRARI S.P.A

Причиной остановки сессии стали обломки с машины «Феррари» Шарля Леклера. Леклер в одном из поворотов потерял одну из деталей болида, которая осталась лежать в опасном месте на трассе.