Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам квалификации показал пятый результат.
Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация