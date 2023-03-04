Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.