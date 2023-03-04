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1 час назад

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый

Чемпионат.com

На автодроме «Сахир» завершилась квалификация Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо по итогам квалификации показал пятый результат.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал седьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал шестым.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация

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