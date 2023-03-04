Росберг: Алонсо стал главным разочарованием квалификации

Сегодня для меня главным разочарованием стал Алонсо. Я надеялся, что он сможет быть ближе к лидерам. Тем не менее, это всё ещё прекрасный результат для «Астон Мартин», но я надеялся, что они будут ещё ближе. Что касается «Мерседеса», то они находятся очень далеко", — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.